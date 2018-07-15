На Пироговской набережной желание охладиться сгубило прохожего

Мужчина искал спасения от установившейся в Петербурге жары в прохладе Большой Невки. Спустя час спасатели вернули на берег его тело.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, 15 июля помощи водолазов с Пироговской набережной запросили за десять минут до четырёх часов вечера. Искать пришлось одного из купальщиков, которые остывали неподалёку от Сампсониевского моста. Нырнув с набережной, мужчина не выплыл. По словам очевидцев, на месте дежурила скорая, но откачать утонувшего не удалось.

Два дня назад решившемуся на заплыв практически в том же месте повезло больше. На его счастье поблизости оказался катер с откомандированными в Россию на время ЧМ полицейскими из Колумбии и сотрудниками Кронштадтского ОМВД.