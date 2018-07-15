В Москве начался финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия

Финальный матч чемпионата мира по футболу стартовал в Москве на стадионе «Лужники» 15 июля. За главный приз играют сборные Франции и Хорватии.

Встречу предваряла красочная церемония закрытия, в которой приняли участие в том числе певец Уилл Смит и чемпион мира – бразилец Роналдиньо.

Напомним, для сборной Франции это третий финал чемпионата мира в истории. В 1998 году французы выиграли Кубок мира. Хорваты впервые играют в решающем матче мундиаля.