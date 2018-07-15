Две женщины разбились в Петербурге за сутки

Две женщины погибли в Петербурге при падении с высоты за последние сутки.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», около пяти вечера 15 июля несчастье произошло на проспекте Энергетиков, 68. Неизвестная получила смертельные травмы при падении с высоты.

Похожее произошло накануне, в десятом часу вечера, и в Шушарах. Жительницу квартиры на седьмом этаже дома по Московскому шоссе, 246, нашли мертвой с увечьями, полученными при ударе об землю. Соседи в соцсетях пишут о том, что за несколько минут до падения слышали грохот и крики в квартире, где жила женщина. У петербурженки остался годовалый ребенок. В обстоятельствах трагедии разбирается полиция.