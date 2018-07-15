За молчаливую критику ЧМ и авторитет России петербуржца наказали арестом

Петроградский суд Петербурга отправил под арест активиста, пикетировавшего на чемпионате мира по футболу. Стилизованный под череп кубок не входит в список согласованной атрибутики.

Как сообщил «Фонтанке» Егор Екимов, к половине второго дня 15 июля его доставили в Петроградский районный суд. Через два часа его признали виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП). На общественный порядок Екимов посягнул накануне, когда заклеил рот и встал рядом со стадионом на Крестовском с плакатом украинского художника Андрея Ермоленко.

Одиночное пикетирование не требует согласования, но в дни футбольного первенства на него наложено табу. Смущать иностранных гостей не связанными со спортом темами запрещено президентским указом. Стилизованный под череп чемпионский кубок сочли дискредитацией авторитета России. Попытку уронить репутацию страны и игнорирование установленных порядков суд оценил, несмотря на тяжелое заболевание активиста, в пять суток административного ареста. Ночевку в 71-м отделе полиции зачли в счёт наказания и отправили активиста в спецприемник. Крамольный плакат ему не вернули.