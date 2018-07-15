Минфин назвал случайностью объявление о пенсионной реформе в день старта ЧМ-2018

У правительства не было специальных намерений объявлять о старте пенсионной реформы в день начала чемпионата мира по футболу. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в передаче «Познер».

Интервью Силуанова Познеру уже вышло в эфир в самых восточных регионах России; в Москве и Петербурге передача будет показана в 15 июля в 22:00.

По словам чиновника, правительство изначально планировало выйти со своими предложениями несколько раньше. При этом, сказал министр, это был целый пакет изменений, который касался налогов, бюджета и пенсионной системы. «Но дошлифовывались отдельные моменты», — уточнил Силуанов. «То есть здесь подгонки никакой, конечно, не было. Это чисто случайное совпадение», — заверил он.

По сравнению с чемпионатом мира российское ТВ уделяло разговорам о пенсионной реформе значительно меньше внимания. В начале июля ЧМ в числе запомнившихся событий последнего месяца назвали 56% россиян, в то время как пенсионную реформу — только 31%.

Напомним, 14 июня, в день начала чемпионата мира по футболу, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о проведении масштабной пенсионной реформы в России. По предложению правительства, пенсионный возраст в стране начнут поэтапно повышать с 2019 года — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

В Петербурге дважды пытались провести митинги против реформы, однако из-за особого режима на время чемпионата мира по футболу чиновники отказывали в их согласовании. Сегодня движение «Время» устроило забег против пенсионной реформы. В нем приняли участие 15 человек.