Вратарь «Зенита» Егор Бабурин уехал в «Рубин» на просмотр

Стала известна судьба одного из футболистов «Зенита», не поехавших на заключительные сборы с командой в Австрию. Как сообщили 15 июля в пресс-службе петербургской команды, вратарь Егор Бабурин отправился на просмотр в казанский «Рубин», который сейчас также находится на сборах в Австрии.

Напомним, также не поехали на сборы с «Зенитом» Никита Каккоев, Ибрагим Цаллагов и Дмитрий Полоз. Зато к команде присоединились Андрей Лунев, Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Артем Дзюба, участвовавшие в составе своих национальных сборных в чемпионате мира.