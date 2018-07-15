В Смольном пообещали закончить капремонт Муринского парка в октябре

Движение «Красивый Петербург» получило ответ из городского комитета по благоустройству о состоянии Муринского парка. Чиновники признали, что ремонтные работы в нем до сих не закончены.

Как говорится в письме из ведомства, в Муринском парке идет устранение нарушений, выявленных при производстве работ. Подрядчик обязан за свой счет устранить все дефекты, а потом нести гарантийные обязательства. Окончание реконструкции намечено на 15 октября.

Ранее активисты проводили рейд – проверяли отчёт чиновников, заявивших 1 июня об открытии обновлённого Муринского парка. По данным «Красивого Петербурга», после прогулки они выявили дефекты ремонта, некоторые из которых травмоопасны.

Весной «Фонтанка» писала, что очередной этап капитального ремонта Муринского парка собираются закончить на 4 месяца раньше срока – ко Дню города.

Подрядчика на ремонт второго участка парка восточнее Гражданского проспекта комитет по благоустройству нашел в июне 2017 года. Контракт на 371 млн рублей подписали с «Профистрой Северо-Запад», затем за счет допсоглашений эта сумма выросла примерно до 400 млн. Ранее компания работала в сквере на Красной улице, строила электросети и фонари в различных районах, но этот подряд для нее рекордный.