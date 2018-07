Кубок мира прибыл в «Лужники»

Главный приз чемпионата мира по футболу – Кубок мира – прибыл на московский стадион «Лужники», где в 18.00 состоится финальный матч турнира. Команда Франции встретится со сборной Хорватии.

Кубок мира – преемник приза Жюля Риме, вручавшегося победителям чемпионатов мира с 1930 по 1970 годы. Новый Кубок мира впервые использовался на мундиале 1974 года. Изготовлен из золота 18 карат на малахитовом основании, на призе изображены две человеческие фигуры, подпирающие Землю.

Действующим обладателем переходящего трофея является национальная сборная Германии, одержавшая победу на чемпионате мира 2014 года. На чемпионате мира в России Германия не смогла выйти из группы.

Сборная Франции в третий раз в своей истории сыграет в финале, победа пока одна – в 1998. Сборная Хорватии играет в финале впервые.

