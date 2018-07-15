Догнать пенсию. В Петербурге устроили забег против пенсионной реформы

Активисты движения «Время» 15 июля провели в Петербурге акцию против пенсионной реформы. Полтора десятка человек в футболках с надписью «Пенсия» пробежали от офиса «Единой России» на Конногвардейском бульваре до Дворцовой площади.

«Мы попробовали догнать пенсию, не у многих это выйдет, но попробовать стоит», – отметили организаторы забега.

По их словам, в акцию они вкладывали именно сатирический смысл: «Человек-пенсия» убегает от людей так же, как от граждан «убегут» на несколько лет их пенсии после реформы.

Напомним, 14 июня, в день начала чемпионата мира по футболу, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о проведении масштабной пенсионной реформы в России. По предложению правительства, пенсионный возраст в стране начнут поэтапно повышать с 2019 года — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

В Петербурге дважды пытались провести митинги против реформы, однако из-за особого режима на время чемпионата мира по футболу чиновники отказывали в их согласовании.

Для движения «Время» акция стала одной из первых. Организация заявила о себе несколько дней назад, в неё вошли бывшие активисты молодежного движения «Весна».