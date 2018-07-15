Трампа спросили, будет ли он требовать экстрадиции 12 «русских хакеров». Президент задумался

Журналисты спросили американского президента, будет ли он требовать экстрадиции 12 россиян, обвиненных в Вашингтоне в хакерских атаках на серверы Демократической партии.

Как сообщает 15 июля «Коммерсантъ», такой вопрос Дональду Трампу задали сотрудники телеканала CBS. Американский лидер признался, что вообще не собирался обсуждать со своим российским коллегой эту тему. Однако потом не исключил, что все же поднимет тему выдачи россиян.

«Может быть. Я не думал об этом. Но, конечно, спрошу (об экстрадиции 12 россиян.— Прим. ред.). Хотя, опять же, это произошло во время президентствования Обамы. Чем бы они там ни занимались, это было во времена Обамы»,— сказал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что не ждет многого от встречи с Путиным.

«Я считаю, что встречи — это хорошо. <…> Ничего плохого из этого не выйдет, и, может быть, получится даже что-то хорошее»,— добавил президент США.

Двухсторонняя встреча в Хельсинки намечена на 16 июля. Трамп должен прилететь в финскую столицу уже сегодня.