На границе с Финляндией скопилась многочасовая пробка в обе стороны

На пункте пропуска "Торфяновка", через который идёт дорога на Хельсинки, днем 15 июля затруднено движение автомобилей.

Как стало известно "Фонтанке", из-за технических проблем всё оформление на посту проводится вручную, поэтому время ожидания на границе может составить три часа и более. Пробка скопилась как на въезд в Финляндию, так и на выезд.

В то же время в "Брусничном" движение нормальное для выходного дня. На самом пункте пропуска стоит машин стоит 40, поток большой, но перед самим постом пробки нет.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоится российско-американский саммит, в ходе которого лидеры двух стран проведут до переговоры. В связи с этим в финскую столицу устремилась, в том числе, российская оппозиция. В ночь на 15-е число на границе задержали активистов «Открытой России» Евгению Литвинову, Петра Трофимова и Светлану Уткину. У них забрали баннер «Свободу политзаключенным».