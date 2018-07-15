На КАД сгорел каршеринговый «Смарт». Тушить пытались из бетономешалки

Автопарк каршеринга YouDrive стал меньше на один немецкий автомобиль. Машина загорелась на кольцевой автодороге в Приморском районе Петербурга, спасти её не удалось.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, пожарных на 137-й километр КАД вызвали без четверти час дня 15 июля. Тушить полыхающий «Смарт» отправили два расчёта и десять человек. К половине второго дня огонь ликвидировали. От арендованной машины остался обугленный скелет.

«Сведения о пострадавших не поступали», – уточнили в ведомстве.

Стадии пожара снимали проезжающие по внешнему кольцу автомобилисты. До приезда спасателей «Смарт» пытались спасти своими силами. Помочь пытались в том числе остановившиеся у обочины бетономешалки. Справиться с огнём им не удалось.

Машины марки «Смарт» каршеринговый сервис YouDrive предлагает в аренду по 8-9 рублей за минуту. Дополнительный рубль берут за тарифную опцию КАСКО «ограничение ответственности». За повреждение автомобиля по вине арендатора сервис требует возмещение ущерба в полном объеме с НДС 18% и штрафом в 150 тысяч рублей.