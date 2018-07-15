РФ передала Катару эстафету мундиаля

Россия официально передала Катару эстафету по проведению чемпионата мира по футболу. Красно-белый мяч в Кремле из рук президента РФ Владимира Путина получил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. В церемонии также принял участие президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

«Уверен, что нашим друзьям из Катара удастся провести чемпионат мира по футболу ФИФА в 2022-м году на таком же высоком уровне. И, разумеется, мы готовы поделиться опытом, который у нас появился при проведении чемпионата мира по футболу текущего года», – приводит слова российского лидера официальный сайт Кремля.

Как сообщалось ранее, Тамим бен Хамад Аль Тани сегодня вечером приедет в «Лужники» на финальный матч мундиаля.