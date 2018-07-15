Чемпионат мира по футболу 2018
РФ передала Катару эстафету мундиаля
Россия официально передала Катару эстафету по проведению чемпионата мира по футболу. Красно-белый мяч в Кремле из рук президента РФ Владимира Путина получил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. В церемонии также принял участие президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.
«Уверен, что нашим друзьям из Катара удастся провести чемпионат мира по футболу ФИФА в 2022-м году на таком же высоком уровне. И, разумеется, мы готовы поделиться опытом, который у нас появился при проведении чемпионата мира по футболу текущего года», – приводит слова российского лидера официальный сайт Кремля.
Как сообщалось ранее, Тамим бен Хамад Аль Тани сегодня вечером приедет в «Лужники» на финальный матч мундиаля.
Справка:
Решение о том, что Катар примет следующий ЧМ, исполком FIFA принял в декабре 2010 года. Турнир будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Текущий ЧМ-2018 завершается сегодня, 15 июля. В финальном матче турнира встретятся сборные Хорватии и Франции. Игра начнется в 18:00.