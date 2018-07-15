Полиция не дала вооруженным фанатам увидеть победу Бельгии в Петербурге

Двое российских болельщиков пожертвовали последним матчем чемпионата в Петербурге ради собственной безопасности. Оружие пришлось обменять на административный протокол.

Как стало известно «Фонтанке», из многочисленных зрителей стадиона «Санкт-Петербург» 14 июля проверку не прошли двое. Смотреть, как бельгийские футболисты играют с англичанами, 25-летний и 48-летний поклонники спорта собирались с травматическими пистолетами.

Указ президента об особых мерах безопасности на время мундиаля наложил запрет на ношение оружия вне зависимости от наличия разрешения. Попытку пройти на стадион вооруженными за полчаса до матча пресекли полицейские.

Вместо бесствольной «Осы» и почти четырёх десятков патронов разного калибра парочке вручили протоколы о нарушении правил ношения оружия. Нарушители четвертой части статьи 20.8 КоАП рискуют получить до двух тысяч рублей штрафа либо остаться безоружными как минимум на полгода.

По официальной информации полиции матч чемпионата мира по футболу прошёл без существенных нарушений общественного порядка. Ещё одним не испортившим порядок мероприятия стал гражданский активист с дискредитирующим Россию плакатом. Наказание для него сейчас выбирают в Петроградском суде.