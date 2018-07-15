В Ленобласти собака унюхала петербуржца с пакетом на голове

Мёртвого мужчину с пакетом на голове нашла пенсионерка-собачница во Всеволожском районе Ленобласти. В карманах погибшего обнаружился полный комплект документов.

Как стало известно «Фонтанке», 14 июля собака 60-летней жительницы посёлка имени Морозова осталась без утренней прогулки, после того как вывела хозяйку к погибшему. Определить пол человека мешал чёрный пакет на голове. Приближаться женщина не рискнула и вызвала полицию.

Сотрудники нашли тело неизвестного в лесу между стадионом и полем. Рядом с мужчиной обнаружился рюкзак, а в кармане рубашки оказались документы. Помимо прав, СНИЛСА и паспорта погибший носил с собой свидетельство о расторжении брака. Всё на имя 53-летнего петербуржца, который вместе с женой, детьми и внуком зарегистрирован в Шушарах.