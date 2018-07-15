Активистов «Открытой России» задержали на границе с Финляндией

Активистов «Открытой России» Евгению Литвинову, Петра Трофимова и Светлану Уткину задержали ночью на границе с Финляндией. Об этом «Фонтанке» 15 июля сообщили в оппозиционном движении.

Активисты планировали развернуть баннер «Свободу политзаключенным» во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Как рассказал нашему корреспонденту глава петербургского отделения «Открытой России» Сергей Кузин, на российской границе активистов попросили пройти дополнительный досмотр, после чего сотрудники, предположительно, полицейского центра по борьбе с экстремизмом изъяли баннер, сообщив, что отправят его на экспертизу. По данным «Фонтанки», экспертиза должна решить, причинит ли данная растяжка политический и экономический вред государствам Евразийского союза.

Трое участников «Открытой России» всю ночь провели в зоне пограничного контроля, после чего смогли все-таки уехать в Финляндию.

Напомним, переговоры глав РФ и США состоятся 16 июля. Сегодня в Хельсинки проходит многочисленная акция в защиту прав человека. Вышли на улицу и сторонники Дональда Трампа.