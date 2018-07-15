«Добро пожаловать, Трамп». На улицы финской столицы вместе с противниками вышли сторонники США

Пока противники российско-американского саммита в Хельсинки идут стройными рядами к Сенатской площади, у торгового центра Kamppi собрались правые силы Финляндии, чтобы приветствовать Дональда Трампа.

Несколько десятков человек из различных правых организаций днем 15 июля собрались на площади у Kamppi под лозунгом «Трамп, добро пожаловать». Официальным организатором акции стало молодежное отделение правой оппозиционной партии «Истинные финны».

Как «Фонтанке» рассказала одна из активисток, Лиина Иисто, правые хотели показать, что «не все в Финляндии против Трампа, как может показаться по многочисленной демонстрации против встречи и сообщениям в медиа». По словам девушки, больше всего финским правым нравится миграционная политика американского президента, например, запрещающая неконтролируемую миграцию в страну. Иисто отметила, что ее организация не хотела бы на митинге фокусироваться на Путине.

На демонстрации также замечены представители антииммигрантской организации «Солдаты Одина», которые ставили своей целью охрану правопорядка.