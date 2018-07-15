Жителям Хельсинки посоветовали держаться подальше от окон во время проезда кортежей

Полиция Хельсинки рекомендовала горожанам, которые живут на пути следования президентских кортежей, в целях безопасности не открывать окна и не выходить на балконы. В ведомстве просьбу объяснили тем, что это может привлечь внимание полиции и даже вызвать спецоперацию.

В то же время власти назвали точки для безопасного наблюдения за президентскими кортежами. Увидеть вереницу автомобилей лидеров США или России можно со ступеней Парламента на улице Маннергейма или издалека с холма обсерватории (Tähtitornimäki), откуда просматривается президентский дворец. Но лучшее место – дома по телевизору, отметила хельсинкская полиция в Твиттере.

Саммит Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Хельсинки 16 июля. Центр города перекроют.