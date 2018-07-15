В Тайцах собака прокусила голову годовалой девочке

В Тихвинском районе Ленобласти пятилетний ребёнок получил сильнейшие ожоги, плеснув бензином на разожжённый мангал, а в посёлке Тайцы маленькая девочка пострадала от зубов собаки. В Петербурге спасают малыша, выпившего жидкость для розжига.

Как стало известно «Фонтанке», около половины восьмого вечера 14 июля в реанимацию Гатчинской больницы была доставлена пациентка с тяжелейшими травмами. Врачи зафиксировали гематомы, открытый перелом черепа, в котором из-за сложной травмы скопился воздух. По словам матери, девочку, которой ещё не исполнилось двух лет, во дворе дачи в Тайцах покусала собака. Сделать это она успела за несколько минут, в которые ребёнок остался без присмотра.

Недоглядели за двухлетним малышом и в Петербурге. Оставшись без внимания родителей в пятницу вечером, мальчик глотнул жидкость для розжига. К утру ему стало плохо, и ребёнка с отравлением госпитализировали.

В Тихвинском районе помощь врачей понадобилась мальчику пяти лет. С ожогами бёдер и передней брюшной стенки его увезли в реанимацию с дачи в садоводстве «Кайвакса». Ребёнок опрокинул в костёр под мангалом банку с бензином. Пламя повредило почти 20 процентов поверхности тела.