"Пересаживайтесь на велосипед": центр Хельсинки перекроют из-за саммита

Саммит президентов России и США в Хельсинки вызовет ограничения в городе и изменения в работе общественного транспорта 15 и 16 июля.

Для движения президентских кортежей будут временно перекрыты улицы по маршруту их следования, в частности, в центре столицы и по пути из аэропорта Хельсинки-Вантаа. Напомним, Дональд Трамп прилетает в Хельсинки в воскресенье, а Владимир Путин – в понедельник.

В понедельник, 16 июля, будет закрыт въезд на Торговую площадь, Эспланаду и Южную набережную. С 11:30 до 20:00 перекроют частично и другие улицы.

"Речь идёт о настолько серьёзных помехах движению, что я бы посоветовал автомобилистам лучше вообще избегать центра или по крайней мере запастись временем. График гостей может поменяться. Это повлияет на движение и может вызвать долгие и неожиданные паузы в движении в разных районах Хельсинки и Вантаа", – говорит исполняющий обязанности главы столичной полиции Хейкки Копперойнен.

Причиной пробок могут стать и демонстрации, которые идут сегодня.

Точно также саммит отразится и на движении наземного общественного транспорта, больше всего изменений ожидается с 11 до 20 часов 16 июля. Лучше всего пользоваться метро. И в понедельник, и в воскресенье в центре не будут работать точки проката городских велосипедов. Из-за закрытия Торговой площади паромы на остров Суоменлинна будут ходить с запасного терминала в районе Катаянокка или из Хаканиеми. Подробности об изменении в движении общественного транспорта – на сайте хельсинкской транспортной компании HSL.