В Хельсинки началась многочисленная акция протеста против приезда Путина и Трампа

Многочисленная демонстрация к приезду президентов России и США началась в Хельсинки днем 15 июля. Как передает корреспондент «Фонтанки», почти 10 тысяч человек, как уверяют организаторы, намерены пройти маршем по финской столице под лозунгом «Сделаем права человека снова великими». Правда, пока десяти тысяч в толпе не наблюдается: полиция называет куда более скромное количество – 1500.

Акция протеста стартовала в 13.00. Масштабная демонстрация объединила различные политические силы: в колоннах маршируют социалисты, анархисты, рядовые жители города и даже граждане Украины. Сейчас участники движутся от парка Кансалайспуйсто на Сенатскую площадь, где в 15.00 пройдет митинг.

Среди лозунгов – слова в поддержку Украины, секс-меньшинств и беженцев. Есть плакаты и на русском. Например, «Свободу политическим заключенным».

Также на асфальте в городе заметны надписи: «Нет Путину и Трампу в Хельсинки».

Как рассказал «Фонтанке» один из организаторов мероприятия Юкка Малинен, цель демонстрантов – послать сигнал Путину и Трампу, нарушающим, по мнению протестующих, права человека и права участников международной политики.

«Неудивительно, что так много людей пришло, так как политика Путина и Трампа сказалась на безопасности Суоми», – отметил Малинен.

Напомним, переговоры РФ и США на высшем уровне состоятся 16 июля.