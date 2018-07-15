Ректор петербургской духовной академии возглавит московскую. И станет викарием патриарха Кирилла
Архиепископ Амвросий, 10 лет руководивший Санкт-Петербургской духовной академией, переезжает в Москву. Такое решение приняли на заседании Священного Синода в Екатеринбурге 14 июля.
«За достойное служение на должности ректора Санкт-Петербургских духовных школ на протяжении почти 10 лет владыке Амвросию выражена благодарность. Преосвященному Амвросию Священный Синод определил быть архиепископом Верейским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси», – говорится в сообщении на сайте патриархии.
Также владыка станет руководителем Московской духовной академии. Вместо Амвросия ректором петербургских духовных школ назначен епископ Люберецкий Серафим, бывший до этого викарием патриарха.
«Епископу Серафиму определено быть викарием Санкт-Петербургской епархии с титулом «Петергофский»,- отмечается в сообщении патриархии.
Архиепископ Амвросий запомнился петербургской пастве своим исключительно миролюбивым слогом. В разгар конфликта между музейщиками и православными, претендующими на единоправное пользование Исаакиевский собором, Амвросий смог сбавить накал, извинившись за «тех, кто был не сдержан в словах и эмоциях», а также призвал не воздвигать стен «между собой и другими».
33-летний преемник Амвросия епископ Серафим считается одним из самых молодых деятелей РПЦ. Своим непосредственным наставником он называет митрополита Смоленского, а затем и патриарха – Кирилла.
Справка:
Архиепископ Петергофский Амвросий. В миру Виталий Ермаков, 48 лет. Родился в Курской области. Послушником стал в 1982 году. В Московскую духовную академию поступил после армии. Пострижен в монашество в 23 года.
Кандидат богословия. Имеет два светских образования. Окончил Российскую академию госслужбы по программе «Основы государственно-церковных отношений» и Институт дружбы народов Кавказа (Ставрополь) по специальности «Психология». До Петербурга служил в Кемеровской и Московской епархиях. Ректор Санкт-Петербургских духовных школ с 2008 года. В сан архиепископа возведен в феврале 2014-го.