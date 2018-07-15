Ректор петербургской духовной академии возглавит московскую. И станет викарием патриарха Кирилла

Архиепископ Амвросий, 10 лет руководивший Санкт-Петербургской духовной академией, переезжает в Москву. Такое решение приняли на заседании Священного Синода в Екатеринбурге 14 июля.

«За достойное служение на должности ректора Санкт-Петербургских духовных школ на протяжении почти 10 лет владыке Амвросию выражена благодарность. Преосвященному Амвросию Священный Синод определил быть архиепископом Верейским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси», – говорится в сообщении на сайте патриархии.

Также владыка станет руководителем Московской духовной академии. Вместо Амвросия ректором петербургских духовных школ назначен епископ Люберецкий Серафим, бывший до этого викарием патриарха.

«Епископу Серафиму определено быть викарием Санкт-Петербургской епархии с титулом «Петергофский»,- отмечается в сообщении патриархии.

Архиепископ Амвросий запомнился петербургской пастве своим исключительно миролюбивым слогом. В разгар конфликта между музейщиками и православными, претендующими на единоправное пользование Исаакиевский собором, Амвросий смог сбавить накал, извинившись за «тех, кто был не сдержан в словах и эмоциях», а также призвал не воздвигать стен «между собой и другими».

33-летний преемник Амвросия епископ Серафим считается одним из самых молодых деятелей РПЦ. Своим непосредственным наставником он называет митрополита Смоленского, а затем и патриарха – Кирилла.