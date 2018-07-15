Twitter заблокировал два аккаунта, связанные с россиянами, которых обвинили во вмешательстве в американские выборы

Сервис обмена короткими сообщениями Twitter заблокировал два аккаунта, которые связаны с 12 россиянами, обвиненными в США во вмешательстве в американские выборы.

Об этом 15 июля сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-секретаря сервиса «Твиттера». Больше недоступны учетные записи @DCLeaks_ и @Guccifer_2, упомянутые в обвинительном заключении ведомства.

«Учетные записи были связаны с целой сетью аккаунтов, ранее заблокированных за нарушение наших правил», — отметили в компании.

Напомним, 13 июля заместитель генпрокурора США Род Розенстайн назвал фамилии офицеров ГРУ, которые якобы взломали серверы Национального комитета Демократической партии с целью кражи документов. На следующий день американские конгрессмены призвали президента Дональда Трампа в связи с этим отменить намеченные на 16 июля переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.