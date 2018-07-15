"Станцуйте танго", только без последствий: финны в открытом письме попросили Путина и Трампа не делить мир между собой

Крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat 15 июля, накануне саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, опубликовала на финском, английском и русском языках открытое письмо президентам России и США, в котором призывает лидеров быть благоразумными и не делить мир на сферы влияния.

Журналисты сравнивают переговоры с танго и пишут, что вскоре будет понятно, кто из них ведущий, а кто – ведомый.

"Складывается впечатление, что наш сосед выбрал политический курс, в котором мощь и престиж государства ставятся выше демократических ценностей и гражданских свобод", – говорят авторы письма о России, подчёркивая, что это высказывание – не критика, а поддержка, и намекая, что Финляндия за сто лет независимости ушла дальше в плане демократии.

При этом США авторы письма называют "духовно близкими" к Финляндии. "США – наш верный друг, который на протяжении многих лет обеспечивает стабильность и безопасность в Европе", – говорится в письме.

В то же время журналисты пеняют Трампу на то, что он отчитывает и даже иногда угрожает лидерам стран-союзников, но при этом весьма тепло отзывается о диктаторах вроде северокорейского лидера Ким Чен Ына. Политика Трампа называется "благосклонной к России", что вызывает у Европы опасения.

"Сейчас же Европа боится, что США просто возьмут и обойдут её с востока", – пишет HS.

Журналисты ждут от Штатов в лице их президента "самообладания и мудрости" и приводят слова героини детской книжки про Пеппи Длинныйчулок: "Очень сильному нужно быть очень добрым".

Авторы письма указывают, что оба президента хотят "выдавать желаемое за действительное", но прорывов в отношении России и Запада ждать не стоит из-за "неподдельно разных взглядов". Журналисты называют три способа повлиять на Россию: влиять на результаты расчётов в Кремле, санкции и поощрение изменения политического курса. Но сейчас условий для давления на Россию "нет и в помине", а у Путина – "тузы в рукаве".

"Европейские вопросы нельзя решать без участия европейцев", – напутствуют авторы письма, указывая на аналитиков, которые пугают повторением Ялтинской конференции.

Заканчивается письмо словами: "Дональд и Владимир, танцевальная площадка ваша, станцуйте же танго!"