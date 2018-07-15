Шнур описал в стихах место, куда уходят женщины от мужчин. Оно населено принцами, но поезда туда не идут

Лидер группировки «Ленинград» продолжает поэтически осмысливать огорчения в своей личной жизни. Сергей Шнуров опубликовал в «Инстаграм» своё фото в хорошо отглаженной белой рубашке, снабдив его такими стихами:

Куда уходят бабы?

В какие города?

Одним глазком хотя бы

Взглянуть бы, …, туда.

Далее музыкант описывает страну, в которую, по его ощущениям, «уходят бабы». Страна населена принцами. Те скачут верхом и очень ухожены: «в наглаженных рубашках», «у всех помыты ноги». Принцы воспитанны: «Глядят и не отводят глаза, целуя в шею». Понимая, что его произведение может спровоцировать цепную реакцию «ухода баб», поэт спешит завершить своё произведение критически: «Но поезда не ходят в такую ахинею».

Напомним, весной стало известно о том, что Сергей и Матильда Шнуровы разводятся. Пара прожила вместе 8 лет. В интервью журналу Esquire рок-музыкант признался, что инициатором расставания стала супруга.

«Фонтанка» подсчитала, что теперь придется делить Шнуровым в Петербурге.