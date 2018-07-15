В Петербурге пенсионерка отдала треть миллиона за бесполезные БАДы

Торговцы биологически активными добавками продолжают зарабатывать на доверчивости петербургских пенсионеров и продавать им чудо-лекарства. Эффект таблеток заметно проигрывает их стоимости.

Как стало известно «Фонтанке», 14 июля очередной жертвой мошенников стала 73-летняя жительница квартиры на проспекте Ударников. По всей видимости, методичкой по общению с пожилыми клиентами убеждавшие её в несомненной пользе препаратов не пренебрегали. Женщина согласилась на три упаковки и в полдень отдала светловолосому молодому курьеру 290 тысяч рублей.

Вместе с заказом она стала обладательницей свидетельства на БАДы, но чудодейственности им это не добавило. Моментального эффекта не последовало, и пары часов на то, чтобы разочароваться в покупке, хватило. Отыскать продавцов пенсионерка попросила полицейских, передав им три упаковки дорогостоящего препарата.

Курьер и диспетчеры могут пополнить список из десяти человек, которых несколько дней назад задержали в Северной столице по подозрению в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, они обзванивали пожилых людей, диагнозы ставили едва ли не смертельные, а спасаться предлагали БАДами. Цена препаратов варьировалась от 100 до 500 тысяч рублей.