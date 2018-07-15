Колинда Грабар-Китарович на русском поблагодарила россиян и призвала сегодня болеть за хорватов

со страницы Kolinda Grabar-Kitarović в ФБ

Видео на русском языке записала президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Она поблагодарила Россию за прием на мундиале и призвала хозяев турнира вечером 15 июля болеть за хорватскую сборную в финальной игре ЧМ-2018.

видео со страницы Kolinda Grabar-Kitarović в ФБ

«Здравствуйте, российские болельщики! От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием! Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию! Давайте радоваться вместе! Спасибо, Россия!» — с такими словами Грабар-Китарович обратилась к российским футбольным болельщикам.

Сегодня президент Хорватии будет в «Лужниках» болеть за национальную сборную. Приедет на арену и Владимир Путин, который примет участие в церемонии награждения победителей.

Колинда Грабар-Китарович уже бывала на игре ЧМ-2018: 7 июля она поддержала свою сборную на матче 1/4 финала. Тогда хорваты обыграли россиян по пенальти.