Мэр Хельсинки: В дни саммита Путина и Трампа в столице Финляндии пройдёт 16 митингов

В день встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа и до него в Хельсинки пройдёт целых 16 митингов и демонстраций в защиту прав человека и против политики обоих лидеров. Об этом корреспонденту «Фонтанки» рассказал мэр Хельсинки Ян Вапаавуори.

«Большинство демонстраций будет очень маленькими, – сказал мэр 15 июля. – Самый крупный митинг пройдёт в воскресенье, это шествие на Центральной площади».

Мэр подчеркнул, что российско-американский саммит очень важен для Хельсинки – за право его провести боролись 20 городов мира.

«Хельсинки, безусловно, заработает на этой встрече, но это будет не прямая прибыль, – сказал господин Вапаавуори. – Освещать саммит приехало 1,5 тысячи журналистов из разных стран. В своих репортажах они расскажут о Хельсинки, и кто-то, возможно, решит провести здесь выходные, отпуск или инвестировать в Хельсинки».

Напомним, что российско-американский саммит в Хельсинки пройдёт 16 июля в финской столице. Ожидается, что Путин и Трамп обсудят ряд вопросов, в том числе проект «Северный поток – 2» и урегулирование конфликта в Сирии.

Напомним также, что экс-министр экономики Ян Вапаавуори стал мэром Хельсинки в июне 2017 года.