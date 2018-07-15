Автобусы-шаттлы перевезли 165 тысяч зрителей мундиаля. Горожанам «достанутся» wi-fi и остановки на английском

165 тысяч зрителей матчей ЧМ-2018, проходивших в Петербурге, воспользовались организованными автобусами-шаттлами, чтобы добраться до стадиона на Крестовском острове.

«По итогам обслуживания 7 матчей чемпионата мира, прошедших в Петербурге, автобусы-шаттлы перевезли в общей сложности 165 000 человек», – сообщили «Фонтанке» в «Пассажиравтотрансе» 15 июля.

Автобусы доставляли болельщиков как от ближайшего метро до арены, так и с площади Восстания до аэропорта Пулково.

После мундиаля 125 автобусов, задействованных в обслуживании болельщиков, продолжат работу на городских маршрутах. Новые услуги, внедренные для удобства зрителей матчей, останутся доступными для пассажиров: на 33 маршрутах продолжит работать wi-fi. Названия остановочных пунктов будут озвучивать на русском и английском языках.