РПЦ прокомментировала визит патриарха на Урал на частном самолете: Можно было не пускать на летное поле журналистов, но этого не сделали

Самолет Embraer Legacy 600, на котором патриарх Кирилл прибыл на заседание Священного Синода в Екатеринбург, не принадлежит РПЦ. Его предоставили спонсоры, заявил журналистам священник Александр Волков, пресс-секретарь главы Русской церкви.

«На это не тратятся деньги церкви или деньги конкретных епархий», — сказал Волков, слова которого 15 июля приводит РБК.

По словам священника, расходы взял на себя бизнес, помогающий тем самым патриархии. Пресс-секретарь также назвал частное воздушное судно необходимостью для главы РПЦ, передвигающегося по сложным маршрутам.

«Патриарх мог бы, наверное, попытаться летать и регулярными рейсами. Но это бы тоже вызывало критику. Летел бы в бизнес-классе — сказали бы, что нехорошо. Летел бы в экономклассе — сказали бы «показуха», — отметил представитель патриархии.

По его словам, руководство РПЦ понимает, что полеты патриарха на дорогом частном самолете могут вызвать недоумение в обществе, но считают, что скрывать такие вещи также нецелесообразно.

«Можно ведь было попросить не пускать на летное поле журналистов, но этого не сделали. Все равно бы как-то увидели. Мы живем в прозрачном обществе, это прекрасно понимают в церкви», — сказал он.

Патриарх всея Руси Кирилл прибыл в Екатеринбург 13 июля, чтобы принять участие в заседании Священного Синода, а также мероприятиях, приуроченных к 100-летию расстрела семьи последнего российского императора. На фото, выложенных патриархией, видно, что глава РПЦ прилетел на Урал на самолете Embraer Legacy 600. Цена такого воздушного судна достигает $25 млн.

Бортовой номер самолета Embraer legacy 600, на котором патриарх прилетел на Урал – М-RCСG. По данным портала real.flightairmap.com, судно принадлежит Русской медной компании – одной из крупнейших в России горно-металлургических компаний, основанной уральским миллиардером Игорем Алтушкиным. Бизнесмен встречал патриарха Кирилла у трапа самолета. Судя по снимкам на сайте JetPhoto и данным flightairmap, джет активно путешествует по миру – его можно было встретить в Испании, Германии, Чехии, Греции, Франции, Великобритании и Китае.