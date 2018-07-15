На заключительных сборах к "Зениту" присоединились игроки сборной России

Петербургский футбольный клуб «Зенит» приступил к заключительной стадии подготовки к новому сезону. Как сообщает пресс-служба команды, 15 июля основной состав вылетел на третьи сборы в Зальцбург.

Всего тренерский штаб «Зенита» пригласил для продолжения подготовки к сезону 28 игроков:

Вратари – Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники – Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Игорь Смольников, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов, Юрий Жирков, Евгений Чернов.

Полузащитники – Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Магомед Оздоев, Эрнани, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Далер Кузяев, Олег Шатов, Роберт Мак.

Нападающие – Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Лука Джорджевич, Артём Дзюба.

Таким образом, к команде присоединились все игроки, выступавшие за свои сборные на чемпионате мира. Это Андрей Лунев, Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Артем Дзюба.

При этом главный тренер команды Сергей Семак отказался от Егора Бабурина, Никиты Каккоева, Ибрагима Цаллагова и Дмитрия Полоза. Их дальнейшая судьба пока неизвестна.

В рамках третьих сборов «Зенит» проведет товарищеские матчи с «Дженоа» (17 июля) и «Интером» (21 июля). На предыдущих двух сборах «Зенит» провел три контрольные игры, в которых победил, – с австрийским «Пинцгау» (1:0), московским «Динамо» (5:0) и швейцарским «Грассхоппером» (2:0).

Напомним, в межсезонье в «Зените» сменился главный тренер. После провала в чемпионате России 2017/18 (пятое место – повторение худшего результата за 10 лет) Роберто Манчини уступил место Сергею Семаку.