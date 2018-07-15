Экс-игрок сборной Англии: Дзюба может стать звездой в Англии, и я могу ему помочь в этом

Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд признался в симпатиях к игре нападающего сборной России Артема Дзюбы на чемпионате мира и пообещал трудоустроить его в английской премьер-лиге.

«Мне очень понравился Артем Дзюба. Если бы я был тренером какой-нибудь команды, обратил бы внимание на этого нападающего. С ним очень сложно бороться, физически он очень силен. В матчах за сборную он постоянно был нацелен на ворота, был очень агрессивен. Думаю, если бы он оказался в подходящей команде премьер-лиги, мог бы стать там звездой. Сколько он стоит? 10 миллионов евро? Звоните мне, помогу ему хорошо устроиться. Сейчас Дзюба – хороший вариант для многих английских команд», – сказал Фердинанд в эфире «России 24» 14 июля.

Артем Дзюба действительно очень ярко проявил себя на чемпионате мира по футболу. В пяти матчах на турнире он забил три гола, став вторым бомбардиром сборной России и войдя в десятку лучших по этому показателю среди всех игроков ЧМ-2018. Дзюба запомнился на турнире не только чисто футбольными действиями. Как оказалось, это он научил вратаря Игоря Акинфеева тому самому сейву, который помог сборной России одержать историческую победу над Испанией в 1/8 финала. Он наставлял партнеров перед серией пенальти в матче четвертьфинала против Хорватии словами: «Парни! Я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь этим моментом! Не спешите! Не уверены — ударьте по центру, просто». В Инстаграме за время чемпионата мира Дзюба набрал миллион подписчиков, и его с этим лично поздравил супергерой Дедпул.

У Дзюбы еще год действует контракт с футбольным клубом «Зенит». Однако уже сейчас к нему проявляют интерес клубы в Англии и Китае. В частности, сообщалось о переговорах с «Шанхаем Шеньхуа», «Кардиффом» и «Уотфордом».