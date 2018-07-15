Многострадальный Стас: в Петербурге испортили второе граффити с Черчесовым

В Петербурге вандалы снова не смогли пройти мимо рисованного главного тренера сборной России. Под занавес чемпионата второй версии портрета Черчесова снова досталось, но уже без «зенитовской» фантазии.

Фотографию испорченного граффити в Пушкарском саду прислал читатель «Фонтанки» утром 15 июля. В день игры за мировой чемпионский титул изображение дополнили надписью. Автора волнует выбор страны в качестве хозяйки мундиаля – вопрос перечеркнул Черчесова красным. При этом интересующийся оставил свою подпись, но не место на ответ.

Станислав Черчесов «поселился» на трансформаторной будке в Петроградском районе после того, как российская команда впервые за 32 года вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Сначала портрет помешал профессионалу по жалобам на портале «Наш Петербург». Администрация постановила закрасить, но время дали до ноября.

Дальше на рисованного тренера со спартаковским прошлым покусились ультрас «Зенита». Художники отметили фантазию фанатствующих поклонников и добавили: «Мы всегда можем нарисовать снова». Просьба настойчивого петербуржца вернуть будке первоначально жёлтый цвет всё ещё находится на рассмотрении.