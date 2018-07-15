Путин: Обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим

Иностранных болельщиков, побывавших на чемпионате мира по футболу в России, ждет еще один бонус в виде упрощённого получения визы в будущем. Такой вывод можно сделать из заявления Владимира Путина во время гала-концерта в Большом театре, посвященного окончанию ЧМ-2018.

«Мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим, обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной, тем более что потенциал у этого знакомства неисчерпаем. Настолько многогранна, самобытна и велика Россия. Хочу еще раз поблагодарить всех, кто принимал решение о проведении чемпионата мира 2018 года в России, и лично господина Инфантино за возможность принять такое грандиозное событие и, главное, за вашу веру в Россию как в страну, где держат слово, уважают партнеров», – цитирует Путина «Спорт-Экспресс».

Напомним, на том же гала-концерте в Большом театре, состоявшемся 14 июля, президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что России стоит забыть про все зимние виды спорта, включая хоккей, потому что теперь это чисто футбольная страна.

На чемпионате мира в России для иностранных болельщиков действовал безвизовый режим. Для въезда было достаточно оформить паспорт болельщика. По этому документу можно было также бесплатно передвигаться между городами-организаторами на поездах . Не обошлось и без курьезов. Недавно сотни нигерийцев устроили митинг у своего посольства в Москве из-за невозможности вернуться домой. Некая компания на родине оформляла для них паспорта болельщиков по 300 долларов, хотя это совершенно бесплатная процедура. По одной из версий, на самом деле обманутые нигерийцы приехали в Россию не ради футбола, а на подработку.