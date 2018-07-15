Президент ФИФА: Забудьте хоккей и все зимние виды спорта. Россия чисто футбольная страна

С пламенной речью выступил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на оперном гала-концерте в Большом театре вечером 14 июля, накануне финала чемпионата мира.

«Время сказать спасибо России. Спасибо большое, Россия! Спасибо российскому народу, спасибо всем волонтерам, всем, кто был причастен к тому, чтобы этот чемпионат мира имел невероятный успех. Просто взгляните на их улыбки в последний месяц, сегодня, завтра. Это лицо России. Это лицо России, которую мы любим. Спасибо. В первую очередь хотел бы поблагодарить президента Путина. Спасибо вам большое. Спасибо за вашу приверженность, преданность, страсть. Без вас это все не было бы возможно. Уверен в этом. Спасибо. Поздравляю. Мы вместе проделали большую работу», – цитирует Инфантино «Чемпионат.com».

По мнению Инфантино, за последний месяц в России произошли два важных события, помимо, собственно, футбольного чемпионата мира.

«Первое – Россия превратилась в настоящую футбольную страну. Забудьте хоккей, все зимние виды спорта, потому что сейчас это официально: Россия чисто футбольная страна. За это следует сказать спасибо игре сборной России – Черчесову, Акинфееву… Они подарили эмоции не только россиянам, а всем нам на стадионах и улицах, которые ликовали», – подчеркнул президент ФИФА.

Второе изменение, по его мнению, связано с восприятием России, которое поменялось во время турнира у людей во всем мире.

«Более 4 миллиардов человек следит за этим чемпионатом, смотрит на красоту этой страны, невероятно богатой в плане культуры и истории. Мы обнаружили это, мир узнал это. Мы за это признательны. Все ингредиенты сложились в то, что этот чемпионат мира не просто стал величайшим шоу на планете, но и лучшим чемпионатом мира в истории. За это я хотел бы сказать искреннее спасибо. И хотел бы сказать в конце своей речи следующее. Вы поможете мне перенести Большой театр в «Лужники»? Россия, Россия, Россия!» – завершил свою эмоциональную речь Инфантино.

Добавим, что у президента ФИФА есть еще как минимум одна важная причина быть благодарным России: российские медики буквально спасли его дочь. Девочка семи лет, приехавшая на прошлой неделе вместе с матерью в Петербург, была срочно госпитализирована в Детскую клиническую больницу педиатрического университета с резкими болями и подозрением на аппендицит. 8 июля операция прошла успешно. Президент FIFA поблагодарил врачей и сфотографировался с ними на память.

Чемпионат мира по футболу в России стартовал 14 июня. Заключительный матч турнира – финал, в котором сразятся Франция и Хорватия, – состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники». Сборная России добилась на этом чемпионате исторического успеха впервые с 1970 года, дойдя до четвертьфинала. Команду Черчесова в серии пенальти (основное время и дополнительные таймы завершились вничью 2:2) выбила Хорватия, которой предстоит сыграть сегодня за главный приз.

14 июля в Петербурге прошел матч за третье место, в котором Бельгия обыграла Англию со счетом 2:0. Подробнее о том, как Петербург простился с чемпионатом мира, читайте в репортаже «Фонтанки».