Миноносец "Беспокойный" в Кронштадте станет музеем 21 июля
Второй военный музей-корабль откроется для посетителей в Петербурге за несколько дней до Главного военно-морского парада. 21 июля первые экскурсанты ступят на борт эскадренного миноносца "Беспокойный", ставшего навечно в Кронштадте.
Как сообщили 15 июля в Западном военном округе, в торжественной церемонии открытия примет участие командующий ЗВО Андрей Картаполов. Пригласят и ветеранов военно-морского флота, фронтовиков.
На верхней палубе корабля гости увидят образцы минно-торпедного вооружения и боеприпасы для скорострельных корабельных пушек.
Сама экспозиция познакомит горожан с устройством боевых кораблей, особенностями службы и повседневным бытом военных моряков. Отдельный зал посвящён истории корабля.
Для того, чтобы сделать из "Беспокойного" музей, военные отремонтировали подводную часть корабля, демонтировали гребные валы, загерметизировали и покрасили корпус.
Как ранее сообщала "Фонтанка", боевой корабль прибыл из Балтийска в Кронштадт 13 мая. Он войдёт в состав экспозиции парка "Патриот" и будет экспонироваться у причалов кронштадтской Усть-Рогатки.
Справка:
Корабль Балтфлота "Беспокойный" был заложен на заводе им А. А. Жданова 8 апреля 1987 года, спущен на воду 9 июня 1990 года. Участвовал в 30 эпизодах различных учений, в боевых походах патрулировании и боевом дежурстве, в 1994 году обеспечивал визит в Санкт-Петербург правящей королевы Великобритании Елизаветы II. Длина миноносца 156 м, он вооружен противокорабельными ракетами, двумя пусковыми установками для зенитных ракет, двух орудийным артиллерийским комплексом дальнобойностью более 20 км и другим вооружением.
Главный военно-морской парад состоится 29 июля.