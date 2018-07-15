Миноносец "Беспокойный" в Кронштадте станет музеем 21 июля

Второй военный музей-корабль откроется для посетителей в Петербурге за несколько дней до Главного военно-морского парада. 21 июля первые экскурсанты ступят на борт эскадренного миноносца "Беспокойный", ставшего навечно в Кронштадте.

Как сообщили 15 июля в Западном военном округе, в торжественной церемонии открытия примет участие командующий ЗВО Андрей Картаполов. Пригласят и ветеранов военно-морского флота, фронтовиков.

На верхней палубе корабля гости увидят образцы минно-торпедного вооружения и боеприпасы для скорострельных корабельных пушек.

Сама экспозиция познакомит горожан с устройством боевых кораблей, особенностями службы и повседневным бытом военных моряков. Отдельный зал посвящён истории корабля.

Для того, чтобы сделать из "Беспокойного" музей, военные отремонтировали подводную часть корабля, демонтировали гребные валы, загерметизировали и покрасили корпус.

Как ранее сообщала "Фонтанка", боевой корабль прибыл из Балтийска в Кронштадт 13 мая. Он войдёт в состав экспозиции парка "Патриот" и будет экспонироваться у причалов кронштадтской Усть-Рогатки.