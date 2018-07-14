Путину и Трампу в центре Хельсинки напомнили о свободе слова

На Доме музыки в центре финской столицы появилось сообщение для президентов России и США. Несмотря на то, что Владимир Путин и Дональд Трамп еще не приехали.

Как передает 14 июля корреспондент «Фонтанки» из Хельсинки, на экране, установленном рядом с культурным центром на проспекте Маннергейма, крупнейшей улице города, появляются сообщения на двух языках: русском и английском. Русскоязычное послание гласит: «Господин президент, добро пожаловать на землю свободной прессы», и то же самое сообщение продублировано по-английски. Помимо этого обращения к главам государств, которые в понедельник, 16 июля, проведут переговоры в столице Суоми, на экране мелькает обычная реклама концертов Дома музыки, однако пока не ясно, кто является заказчиком сообщений. Также не сообщается, кому адресованы послания – Владимиру Путину, Дональду Трампу или обоим главам государств.

Экран большой, его видно издалека. Возможно, послание и прочтут Путин и Трамп по пути в президентский дворец, где 16 июля пройдут их переговоры.

Напомним, что Финляндия стабильно занимает первые места в рейтинге свободы прессы. Чего не скажешь о России.