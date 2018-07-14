«Жук» в полёте перевернулся на Кожевенной - колесами кверху

Нетрезвый водитель так разогнал свою иномарку на Васильевском острове в Петербурге, что опрокинул ее на крышу. Сам мужчина не пострадал, однако его «летящий» транспорт задел три припаркованных автомобиля.

Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, ДТП произошло в десятом часу вечера на Кожевенной линии, 40, – прямо у входа в пространство «Порт Севкабель». Водитель синего Volkswagen Beetle не справился с управлением, и иномарка перевернулась на крышу. Когда водитель выбрался из салона, стало ясно, почему: молодой человек был явно нетрезв. Он не получил ранений, к счастью, не травмированы и те, кто находился в это время рядом. Но владельцы трех машин все-таки подсчитывают убытки: их транспорт задел летевший по Кожевенной «Жук».