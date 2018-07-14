В Петербурге за критику ЧМ и подрыв авторитета России задержан молчаливый активист

Полицейские прервали пикет гражданского активиста рядом со стадионом «Санкт-Петербург» вечером 14 июля. Демонстрацию иностранным болельщикам альтернативного взгляда на чемпионат мира посчитали ударом по авторитету страны-хозяйки мундиаля.

Как сообщил «Фонтанке» Егор Екимов, сотрудники правоохранительных органов подоспели к нему как раз, когда на стадионе на Крестовском стартовала борьба за третье место между Англией и Бельгией. Зрителей матча он встречал на Южной дороге заклеенным ртом и плакатом украинского художника Андрея Ермоленко. Активист решил, что последняя игра в Петербурге соберёт достаточное количество болельщиков, чтобы показать им другую сторону мероприятия.

Аллегория ограничения прав и свобод на рисунке обмотанного колючей проволокой кубка-черепа от полицейских не ускользнула, и молодого человека пригласили проехать в отделение. Там ему напомнили о президентском указе №202, который запрещает публичные акции в дни ЧМ, и вручили протокол по части 2 статьи статьи 20.2 КоАП – за нарушение порядка проведения пикетирования.

Автономная демонстрация может обойтись активисту в штраф от 20 до 30 тысяч рублей, обязательные работы на 40-50 часов или арест до 10 суток. Ночевать Екимова оставили в 71-м отделе Петроградского района. Судить, по его словам, обещают в воскресенье.