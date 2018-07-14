Отель в Хельсинки, где остановится Трамп, обносят металлическим забором

Финские полицейские начали обносить металлическим забором отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa в Хельсинки, где остановится президент США Дональд Трамп.

Как сообщает 14 июля «Газета.ру», у здания также появились металлоискатели. Рядом с отелем – большое скопление полиции. Много силовиков дежурят и в лобби.

При этом доступ на территорию Hilton и в другие здания комплекса пока не ограничили.

О том, как столица Финляндии готовится к саммиту 16 июля, «Фонтанка» рассказывала сегодня днем.

Сегодня же стало известно, что представители американского конгресса предлагают президенту США отменить намеченную на 16 июля встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Это связано с обвинением 12 сотрудников российской военной разведки во взломе избирательного штаба Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.