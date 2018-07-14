Главный тренер сборной Англии: Нас принимали в России фантастически

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высоко оценил организацию чемпионата мира по футболу в России.

«Хочу поблагодарить всех. Нас принимали в России фантастически, организация была прекрасной, все волонтеры относились к нам очень тепло. Многое говорилось об отношения между двумя нашими странами, но все в России относились к нам очень хорошо. Спасибо и британским журналистам, которые чувствовали себя частью команды. Они задавали правильные вопросы», – заявил Саутгейт после матча за третье место на мундиале, в котором команда проиграла Бельгии (0:2).

Напомним, сборная Англии заняла четвертое место на чемпионате. Бронзовые медали достались Бельгии, впервые достигшей такого высокого результата.