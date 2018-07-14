Юноша получил смертельный удар током, пытаясь добраться до Петербурга на крыше электрички

Ватага подростков решила покорить электричку в Гатчинском районе Ленинградской области. Для одного из них рискованное путешествие закончилось прикосновением к высоковольтному проводу.

Как стало известно «Фонтанке», компания молодых людей попыталась забраться на крышу электрички на платформе 80 километр около шести вечера 14 июля. Поезд следовал из Оредежа в Петербург. До конечной «зайцы» не доехали: практически сразу один из них получил удар током, остальные разбежались.

Пострадавшего спустили в вагон живым и довезли до станции Вырица, уточняют пассажиры в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, к тому моменту он был «весь синий». Молодого человека передали медикам, но в больницы Ленобласти он не поступал. По предварительной информации, пострадавший скончался.

В пресс-службе ОЖД травмирование зацепера подтвердили, напомнив, что экстремальное развлечение опасно для жизни. На движение электричек случившееся не повлияло.

Эксперты Роскомнадзора называют зацепинг скрытой формой суицидального поведения. Посвященные увлечению тематические сообщества регулярно вычищают из Сети. Летом прошлого года президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за доведение до самоубийства и утвердил возможность реального наказания за вовлечение детей в опасные для жизни игры. В их число входит и зацепинг.