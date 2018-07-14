Малахов "женил" Сердюкова на Васильевой

Экс-глава Минобороны Анатолий Сердюков и бывшая чиновница этого ведомства Евгения Васильева оформили свои отношения.

О новой ячейке общества в журнале Starhit 14 июля сообщил главный редактор издания, известный телеведущий Андрей Малахов.

«Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой!» – утверждает Малахов.

По его словам, свадьбу сыграли на днях.

Слухи об отношениях Сердюкова и Васильевой ходили и раньше, но подтверждений им не было. Сейчас об этом свидетельствует только Малахов.

Анатолий Сердюков возглавлял Министерство обороны с февраля 2007 года по ноябрь 2012 года. Пост он покинул после раскрытия масштабной схемы хищений государственной собственности в ведомстве. Пять лет колонии за это в 2015 году получила начальник департамента имущественных отношений Минобороны Васильева. Через 34 дня она вышла из колонии по условно-досрочному, оставив после себя художественное наследие. Сердюков также оказался под следствием, но попал под амнистию в связи с 20-летием Конституции РФ.