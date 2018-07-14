Депутат Четырбок отпраздновал 30-летие в правительственной резиденции

Депутат петербургского парламента Денис Четырбок накануне отпраздновал 30-летний юбилей. Банкет на 70 человек с фейерверком был организован в правительственной резиденции К-2 на Каменном острове.

Как утверждают участники торжества, на празднике гостей развлекали танцевальные коллективы, оперный исполнитель Василий Герелло, вечер также скрасил фейерверк. Среди почётных гостей были депутаты Законодательного собрания, в том числе, спикер парламента Вячеслав Макаров. По мнению посетителей дня рождения главы парламентского комитета по законодательству, праздник был организован скромно, но со вкусом.

Стоит отметить, что аренда банкетного зала должна была обойтись Четырбоку от 200 тысяч рублей, также 100-200 тысяч рублей могло стоить выступление Герелло (такой диапазон цен на его выступление можно найти на сайте госзакупок). До 200 тысяч рублей могли обойтись единороссу кейтеринг и фейерверк. Таким образом для того, чтобы заработать на празднование юбилея, парламентарию пришлось работать и сдерживать себя в минимум полгода (исходя из его официального заработка).