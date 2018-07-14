Британская полиция ищет «родство» «Новичка», примененного в Солсбери и Эймсбери

Британская полиция намерена определить, принадлежит ли яд «Новичок», использованный для отравления в Эймсбери, к той же партии, что и вещество, из-за которого в Солсбери были госпитализированы отец и дочь Скрипали.

Об этом в правоохранительных органах сообщили 14 июля, передает РБК.

«Это остается основной линией расследования для следственной группы», — отметили британские силовики, добавив, что собрали более 400 вещдоков и образцов по этому делу, «значительное число» которых было загрязнено веществом, от которого пострадали в Эймсбери. В их число входит и найденная накануне бутылка со следами «Новичка».

«Не будет преувеличением сказать, что процесс расследования, связанный как с этим, так и с расследованием в Солсбери, стал одним из самых сложных, с которыми когда-либо сталкивалась полиция Великобритании», — заявил помощник комиссара Нейл Басу.

Он не скрывает, что расследование будет не только сложным, но и долгим.