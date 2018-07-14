Британская полиция ищет «родство» «Новичка», примененного в Солсбери и Эймсбери
Британская полиция намерена определить, принадлежит ли яд «Новичок», использованный для отравления в Эймсбери, к той же партии, что и вещество, из-за которого в Солсбери были госпитализированы отец и дочь Скрипали.
Об этом в правоохранительных органах сообщили 14 июля, передает РБК.
«Это остается основной линией расследования для следственной группы», — отметили британские силовики, добавив, что собрали более 400 вещдоков и образцов по этому делу, «значительное число» которых было загрязнено веществом, от которого пострадали в Эймсбери. В их число входит и найденная накануне бутылка со следами «Новичка».
«Не будет преувеличением сказать, что процесс расследования, связанный как с этим, так и с расследованием в Солсбери, стал одним из самых сложных, с которыми когда-либо сталкивалась полиция Великобритании», — заявил помощник комиссара Нейл Басу.
Он не скрывает, что расследование будет не только сложным, но и долгим.
Справка:
Об отравлении 44-летней Дон Стерджес и 45-летнего Чарли Роули, проживающих в Эймсбери, недалеко от Солсбери, полиция Великобритании рассказала в начале июля, спустя несколько дней после самого отравления. Оба они были госпитализированы в критическом состоянии в конце июня. 8 июля Дон Стерджес в результате отравления умерла, Чарли Роули спустя два дня после этого пришел в себя. По версии следствия, причиной отравления Роули и Стерджес стало нервно-паралитическое вещество «Новичок», о котором официальный Лондон говорил как о причине отравления Сергея и Юлия Скрипаль, найденных без сознания в городе Солсбери в начале марта. Москва причастность в отравлению Скрипалей последовательно отрицает. Для расследования инцидента в Эймсбери, британская полиция пригласила экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).