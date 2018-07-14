Сборная Бельгии выиграла бронзовые медали ЧМ-2018, обыграв Англию в Петербурге

Победой сборной Бельгии завершился матч за третье место на чемпионате мира по футболу против Англии 14 июля в Петербурге. Бельгийцы выиграли со счетом 2:0 и стали бронзовыми призерами турнира.

Голы забили Тома Менье на 4 минуте и Эден Азар на 82-й.

Благодаря этому Бельгия заняла итоговое третье место – лучшее достижение в истории команды. Англия стала четвертой – это повторение результата чемпионата мира 1990 года.

Напомним, что в финале 15 июля в Москве на стадионе «Лужники» сыграют сборные Франции и Хорватии. Сборная России выбыла на стадии четвертьфинала, уступив как раз Хорватии.