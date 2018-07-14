Конгрессмены просят Трампа отменить встречу с Путиным. Причина - 12 «российских хакеров»

Представители американского конгресса предлагают президенту США отменить намеченную на 16 июля встречу с российским коллегой. Соответствующее письмо парламентарии уже направили Дональду Трампу.

Как сообщает 14 июля издание The Bell, свою просьбу конгрессмены объяснили обвинением 12 сотрудников российской военной разведки во взломе избирательного штаба Хиллари Клинтон на выборах 2016 года. Заместитель генпрокурора США Род Розенстайн выступил с заявлением от имени Минюста накануне. Он назвал фамилии офицеров ГРУ, которые якобы взломали серверы Национального комитета Демократической партии с целью кражи документов.

Комментируя это, Дональд Трамп предпочел перенести ответственность на своего предшественника Барака Обаму: «История о 12 россиянах, которую вы вчера услышали, произошла при администрации [Барака] Обамы, а не Трампа. Почему они [администрация Обамы] ничего с этим не сделали, особенно когда стало известно, что ФБР проинформировало президента Обаму [о вмешательстве] в сентябре, до выборов?» – написал он в «Твиттере». Там же глава Белого дома поинтересовался, почему ФБР не взяло под свой контроль сервер Национального комитета Демократической партии, взломанный русскими.

МИД РФ тоже оперативно выступил по поводу «12 хакеров». Ведомство считает, что «в Вашингтоне изо всех сил стараются реанимировать старую «утку» о мнимом «вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года». Цель – сорвать саммит в Хельсинки.