Топ-менеджер крупного российского предприятия сорвался со скалы на отдыхе. Его вертолетом доставили в больницу

С топ-менеджером Уралвагонзавода произошел несчастный случай: Владимир Рощупкин сорвался со скалы во время похода.

Об этом 14 июля сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости. По данным агентства, исполнительный директор крупного российского производителя и депутат парламента Свердловской области находится в больнице, он не отвечает на звонки.

«Одно могу сказать — он находится в сознании, госпитализирован», — заявил журналистам источник.

Якобы с места происшествия Рощупкина в Екатеринбург доставили на вертолете.

В ГУ МВД по Свердловской области смогли лишь подтвердить, что во время отдыха группы людей на водоеме под Нижним Тагилом один из отдыхающих упал и в результате был травмирован. По данным ведомства, мужчина получил черепно-мозговую травму и рваные раны тела, ему оказали медицинскую помощь. Полиция не склонна искать криминал в случившемся, расценивая это как несчастный случай.

По данным уральского портала Е1, несчастье произошло на базе отдыха Уралвагонзавода 13 июля. Рощупкин оступился и упал со скалы.

Напомним, несколько дней назад на промышленной выставке «Иннопром-2018» Уралвагонзавод показал «секретный» отечественный трамвай, не имеющий аналогов в России.