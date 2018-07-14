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Чемпионат мира по футболу 2018
14.07.2018 20:26
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Как «Красные дьяволы» добыли бронзу в Петербурге

Витсель снова в городе, веселые китайцы и празднование голов сборной Бельгии под крики «Россия!»: отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о последнем матче чемпионата мира в Петербурге.

Как «Красные дьяволы» добыли бронзу в Петербурге

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Петербург попрощался с чемпионатом мира. Матч для этого был выбран не самый рейтинговый – за третье место. Эти игры еще 20 лет назад хотел отменить президент ФИФА Зепп Блаттер за их бессмысленность. Даже турнир официально называется Кубок мира – это в России его по привычке именуют чемпионатом. Ну какой матч за третье место в кубке? Еще к тому же между Англией и Бельгией – командами, которые уже здесь исполнили неоднозначный этюд, сыграв в поддавки в последнем туре группового этапа.

У обеих команд в группе тогда было одинаковое количество очков, а также забитых и пропущенных голов. В очном противостоянии должен был определиться победитель группы. Проблема была в том, что ни англичане, ни бельгийцы этого не хотели. Так складывалась сетка плей-офф, что сборная, занявшая второе место, получала более легких соперников почти на каждой из следующих стадий. Британские СМИ открыто призывали свою сборную не стремиться к победе и те, видимо, прислушались.

«Эту игру даже Черчесов назвал бы товарищеской», – язвили в соцсетях после матча.

«Англичане получили по заслугам», – надменно комментировали в итоге иностранные болельщики поражение родоначальников футбола в полуфинале с Хорватией.

На родине сборную Англии в основном поддержали. Сами футболисты явно понимали, что упустили величайшую возможность в своей жизни. На предматчевой тренировке за день до встречи с Бельгией за бронзовые медали на игроках сборной Англии не было лица. Время надувных единорогов и резиновых куриц прошло.

Бельгийцы же были настроены решительнее. «У нас сейчас цель — занять третье место. Мы настраиваемся на максимальный результат. Не каждый день можно бороться за третье место на ЧМ», – говорил Витсель.

Некоторую бессмысленность и ненужность этого матча понимали и сами болельщики. В субботу, 14 июля, перед матчем на Крестовском была самая спокойная атмосфера из всех игр, что здесь проходили. По-прежнему было много ярких людей в необычных костюмах и головных уборах, но ощущение драйва отсутствовало. Шумные латиноамериканцы, кажется, почти полностью разъехались по домам. А бельгийских и английских фанатов игра за третье место совсем не вдохновляла. Не было слышно уже ставших привычными для матчей сборной Англии кричалок вроде «Pickford on the fire» или песни «Go West» легендарных Pet Shop Boys. Хоть какое-то ощущение праздника создавали, внезапно, китайцы. Они фотографировались со всеми подряд, даже если человек ничем не выделялся, а один из них бегал по площади перед стадионом в костюме красного дракона и приставал к девушкам.

На большом экране светилось предупреждение МЧС о возможной грозе, но, глядя на почти безоблачное небо, к нему было сложно отнестись серьезно.

Больше, чем на любом предыдущем матче перед ареной было людей с табличками «sell tickets».

– Почем? – спросил у одного из продавцов мужчина в футболке сборной России.

– По 25 тысяч, четвертая категория.

– Ну ты даешь, там вон первую за столько же продают.

– Ну не продам, значит, сам пойду, – ответил обиженно продавец.

И правда, буквально через несколько метров продавались за 20 тысяч билеты первой категории. Но и на них особого спроса не было. Уже на трибунах во время игры было видно, что свободных мест хватало.

Все тот же Витсель в одном из интервью сразу после поражения от Франции на вопрос, рад ли он возможности снова сыграть в Санкт-Петербурге, где он провел пять лет в футболке «Зенита», грустно ответил: «Нет, совсем не рад». Но именно его на стадионе приветствовали громче других во время объявления составов.

Англия - Бельгия

Игра по атмосфере напоминала матчи сборной России на этом турнире. Почти камерная обстановка, которую лишь иногда разрывали крики невпопад «Россия! Россия!»

Оставалась надежда на веселый футбол. Тем более, что бельгийцы задали отличный тон, забив уже на четвертой минуте. Насер Шадли выдал идеальный кросс на Тому Менье и тот прокинул мяч мимо Пикфорда. Английский вратарь как-то смешно подскочил вместо того, чтобы броситься ловить мяч, и побежал ругать защитников. Хотя сам же Пикфорд в этом моменте был совсем не «on the fire».

Бельгийцы выглядели очевидно сильнее. Под конец первого тайма Шадли получил травму и пару минут его команде пришлось играть в меньшинстве. Несмотря на это, «Красные дьяволы» прижимали англичан к воротам.

Спустя 60 минут Бельгия вполне могла бы вести 2:0 или даже 3:0, но самый разносторонне развитый футболист в мире, каким считает Лукаку главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес, запорол не один момент. В итоге его сменил Дрис Мертенс.

Свой самый реальный шанс англичане упустили на 71 минуте, когда Эрик Дайер переиграл вратаря Бельгии Тибо Куртуа и отправил мяч в направлении пустых ворот. Англичане на трибунах, наверняка, уже мысленно представили себе счет 1:1, но их сладкие грезы испортил героический подкат последней надежды Тоби Алдервейрелда, выбившего мяч на угловой. Бельгийцы на трибунах перекрестились. По стадиону опять понеслось «Россия! Россия!»

Последнюю точку поставил Эден Азар, забив в идеальной контратаке на 82 минуте. Тренерский штаб и запасные игроки начали праздновать. Каждый из них понимал, что это победа. Прозвучал финальный свисток, и бельгийцы вскинули руки вверх – первая бронза чемпионата мира в их истории. Англичане не упали на поле, не стали плакать. Они обнялись и пошли благодарить своих болельщиков. Для них это тоже вполне себе достижение – повторение результата 1990 года. Так Петербург окончательно попрощался с чемпионатом мира.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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