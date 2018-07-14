Пациенты психбольницы на Грибакиных устроили поножовщину

Общение с психиатрами не оказало должного эффекта на пациентов профильной больницы в Невском районе Петербурга, и неугодного соседа выселили привычными методами. Теперь ему и конвою подыскивают место в обычной клинике.

Как стало известно «Фонтанке», 14 июля в одну из городских больниц определяют особо охраняемого пациента в тяжёлом состоянии. Госпитализация прервала психиатрическую экспертизу, которую он проходил в больнице № 6 на улице Грибакиных. Предполагалось, что после заключения специалистов 43-летнего арестованного за убийство вернут обратно в «Новые Кресты».

Возвращение в изолятор отодвинул конфликт, который, вероятнее всего, произошёл на Грибакиных утром. Отношения выясняли отправленные к психиатрам фигуранты уголовных дел по особо тяжким составам, в ход пошли острые предметы. В результате единственный пострадавший получил опасные для жизни травмы, в том числе удар в шею.